Андрей Талалаев: "Этому "Ливерпулю" было очень сложно обыграть этот "Реал"

Известный футбольный тренер и эксперт Андрей Талалаев считает, что "Реал" по праву победил в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб со счетом 3:1 обыграл "Ливерпуль".

– Этому "Ливерпулю" было очень сложно обыграть этот "Реал". Во-первых, "Реал" сам по себе очень хорош. У Зидана в этом сезоне было множество вариантов, а "Ливерпулю" в сравнении с мадридцами не хватало класса, длины скамейки и вариативности, – заявил в эфире программы "Футбол России" Таталалев. – "Реал" почти не атаковал в начале матча, а просто гонял "Ливерпуль", чтобы англичане израсходовали силы. А затем "Ливерпуль" подсел, да еще к тому же команда лишилась Салаха. Во втором тайме "Реал" стал действовать более активно и больше атаковать через фланги.