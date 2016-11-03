Андрей Соломатин: "Не понимаю, какие претензии могут быть к Акинфееву по матчу с "Монако"?"

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что армейцы до сих пор имеют реальную возможность на выход в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, в данной ситуации добавляет оптимизма возможное возвращение полузащитников Романа Еременко и Алана Дзагоева.

- Кто сильнее - Траоре или Страндберг?

- Одного поля ягода. К сожалению… Страндбергу - 20 лет, здоровый парень, в Лиге чемпионов впервые вышел в основе. Такой шанс! Должен рвать и метать! А он за мяч не цеплялся, еле двигался, к 60-й минуте вообще уже бегать не мог. Устал. Траоре - тоже вялый. Несмотря на высокий рост, вверху почему-то ничего не выигрывает. Но особенно в нем другой момент поражает.

- Какой?

- Срывает много атак из-за того, что пешком выходит из "вне игры". Ребята пашут, носятся от флажка до флажка, а на Траоре все обрывается. Обычно ЦСКА с форвардами попадал в точку, но в этом году не получилось. На игрока же топ-уровня денег сейчас нет.

- По матчу с "Монако" упреков не заслужил только Акинфеев?

- К нему-то какие претензии? Несколько раз выручал, в пропущенных голах точно не виноват. А вот Щенников и Мариу Фернандес провели не самый лучший матч. Да о чем говорить, если даже Вернблум, который всегда сражается до последней секунды и выгрызает в подкатах мячи, был абсолютно непохож на себя.

- В нынешней ситуации для ЦСКА выход в Лигу Европу будет сродни подвигу?

- Вообще-то пока не потеряны шансы и на второе место. Обыграть дома "Байер" реально. Особенно если вернутся в строй Еременко и Дзагоев. Да и "Тоттенхэм" выглядит не так грозно, как казалось изначально. Честно говоря, не ожидал от англичан в Лиге чемпионов настолько слабой игры. (Александр КРУЖКОВ)