Андрей Соломатин: "Не понимаю, какие претензии могут быть к Акинфееву по матчу с "Монако"?"

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что армейцы до сих пор имеют реальную возможность на выход в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, в данной ситуации добавляет оптимизма возможное возвращение полузащитников Романа Еременко и Алана Дзагоева.
- Кто сильнее - Траоре или Страндберг?
- Одного поля ягода. К сожалению… Страндбергу - 20 лет, здоровый парень, в Лиге чемпионов впервые вышел в основе. Такой шанс! Должен рвать и метать! А он за мяч не цеплялся, еле двигался, к 60-й минуте вообще уже бегать не мог. Устал. Траоре - тоже вялый. Несмотря на высокий рост, вверху почему-то ничего не выигрывает. Но особенно в нем другой момент поражает.
- Какой?
- Срывает много атак из-за того, что пешком выходит из "вне игры". Ребята пашут, носятся от флажка до флажка, а на Траоре все обрывается. Обычно ЦСКА с форвардами попадал в точку, но в этом году не получилось. На игрока же топ-уровня денег сейчас нет.
- По матчу с "Монако" упреков не заслужил только Акинфеев?
- К нему-то какие претензии? Несколько раз выручал, в пропущенных голах точно не виноват. А вот Щенников и Мариу Фернандес провели не самый лучший матч. Да о чем говорить, если даже Вернблум, который всегда сражается до последней секунды и выгрызает в подкатах мячи, был абсолютно непохож на себя.
- В нынешней ситуации для ЦСКА выход в Лигу Европу будет сродни подвигу?
- Вообще-то пока не потеряны шансы и на второе место. Обыграть дома "Байер" реально. Особенно если вернутся в строй Еременко и Дзагоев. Да и "Тоттенхэм" выглядит не так грозно, как казалось изначально. Честно говоря, не ожидал от англичан в Лиге чемпионов настолько слабой игры. (Александр КРУЖКОВ)
thearistarx
претензии в том что вратарь его уровня раскрученности должен тащить и мёртвые мячи и в одиночку вытягивать игру
14:04
Платошкин Андрей
ЦСКА вчера провел ужасный матч. Хорошо в соперниках был Монако, который сам ошибался очень много, тоже очень часто теряя мяч. Соперник уровнем повыше и сам бы забил штук 5-6 и создать ничего не позволил бы. Акинфеев и правда постоянно падает до удара. Посмотрите вчерашние 1 и 3 гол. Да, удар с близкого расстояния, но Игорь падал ЗАРАНЕЕ!!! В некоторых матчах это его выручает, а в некоторых нет. Акинфеев хороший вратарь, но никак не великий, иначе бы уже играл в где-нибудь за границей.
13:33
Странник-777
Какие претензии к Конифею? Никаких. Претензии к тем, кто который год пытается надувать этот мыльный пузырь. Средненький вратарь для России, с достаточно большим количеством ляпов, не умеющий играть на выходах, не рискующий бросаться в ноги нападающим... Многие годы его спасало присутствие перед ним лучшей пары защитников России. Но в основном это работало в чемпионате России. В играх за рубежом, где эта защита уже не была такой уж авторитетной - Игоряша не проявлял себя никак. Рекорд в еврокубках - подтверждение тому. Если еще вспомнить игры на ЧМ - то и обсуждать будет нечего. Вспомните Яшина или того же Дасаева, они блистали не только в ЧР но имели огромное международное признание за игру в сборной СССР. Как там в анекдоте? "Жалкая пародия на левую руку..." ?
13:27
kaduly
Какие притензии повеселил этот клоун до слез настроение поднял
13:02
Юмнов
Да вообще никаких претензий! Одни поздравления! 41-й, Игорек, 41-й!!!
12:45