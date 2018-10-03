Андрей Соломатин: "Главное - счет на табло. ЦСКА свой шанс использовал, "Реал" - нет"

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью "СЭ" подвел итоги победы над "Реалом" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. По его словам, он все увидел своими глазами, впервые побывав на новом стадионе "Лужники".

– Матч смотрели в "Лужниках"?

– Разумеется.

– Ощущения?

– Супер! Давно хотел побывать на этом стадионе, ведь после реконструкции попасть туда никак не удавалось. Наконец увидел все своими глазами. Здорово! Ну и болельщики порадовали. Более 70 тысяч на трибунах – это круто!

– Значит, не зря перенесли матч с Песчаной?

– Песчаная – наш дом. Но такую аудиторию собрать там нереально. А в "Лужниках", надеюсь, 70 тысяч будет и на "Роме", и на "Виктории".

– С билетом вам в клубе помогли?

– Нет. У меня абонемент. Уже несколько лет хожу с друзьями только на "фанатку".

– Ваши старые товарищи по ЦСКА предпочитают VIP-ложи.

– А мне на "фанатке" нравится!

– Ясно. ЦСКА заслужил победу?

– Конечно! И команда, и вся красно-синяя страна!

– А ведь "Реал" больше владел мячом, дважды в штангу попал, один раз – в перекладину.

– Все так, но что главное? Счет на табло! А там 1:0 в пользу ЦСКА. Мы свой шанс использовали, они – нет. (Александр Кружков)

Полностью интервью Соломатина - здесь