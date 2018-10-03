Андрей Соломатин: "Это не тот "Реал", который еще недавно крушил всех подряд"

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью "СЭ" подвел итоги победы над "Реалом" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. По его словам, мадридцы были очень слабы.

– Надо понимать, что "Реал" переживает не лучшие времена. Ушел Криштиану Роналду, травмированы Бэйл, Марселу, Иско, не приехал в Москву Серхио Рамос. Да, соперник контролировал мяч, были подходы, навесы, три момента, но… Это не тот "Реал", который еще недавно крушил всех подряд.

– Самый слабый на вашей памяти?

– Сто процентов! Нет там сейчас человека, который может вести игру, придумать что-то нестандартное. Лишь с выходом Модрича во втором тайме были какие-то проблески. Но все равно в действиях футболистов не чувствовалось уверенности. Порой ловил себя на мысли, что они просто не знают, как взломать нашу оборону!

– О чем подумали после гола Влашича на второй минуте?

– Честно говоря, не только я, но и весь "стадио" был немножко в шоке. Кто-то ждал продолжения, я же понимал, что голевой феерии не случится.

– Почему?

– Отталкивался от результатов в последних турах. Прежде всего это касается "Реала", который уже три матча подряд забить не может. Даже не вспомню, когда такое было.

– В какой момент поверили в победу?

– Еще по дороге в "Лужники" не покидало ощущение, что все для ЦСКА закончится хорошо.(Александр Кружков)

Полностью интервью Соломатина - здесь