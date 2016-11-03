Андрей Соломатин: "Думаете, в ЦСКА не знают о том, что клубу нужно усиление?"

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин верил в победу армейцев над "Монако" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, поражение в этой встрече связано с большой нагрузкой на игроков.

- В ЦСКА еще до игры мало кто верил. А вы?

- Ну, надежда-то всегда остается. Хотя умом понимал - взять очки у "Монако" будет очень тяжело. Сейчас ЦСКА не в оптимальном состоянии. Это касается как физических кондиций, так и психологии. По себе знаю, что чувствуешь в такие дни.

- Что же?

- Ты хочешь победить, стараешься сыграть как можно лучше. Постоянно говоришь себе: "Надо! Надо!" Но ничего не получается. Нет уже у организма внутренних резервов. Ты пустой, как барабан.

- Главная причина?

- Все мы не молодеем. Игнашевичу - 37, братьям Березуцким - 34, Акинфееву и Вернблуму - 30, Тошичу - 29… При этом у ЦСКА короткая скамейка, а нагрузка на футболистов из года в год выпадает огромная.

- Нужна свежая кровь?

- Вы думаете, в ЦСКА об этом не знают? Но в клубе непростая ситуация. Сегодня нет возможности покупать футболистов уровня Олича, Вагнера, Жо, Красича, Думбья, Мусы… (Александр КРУЖКОВ)