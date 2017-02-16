Андрей Шевченко: "Ювентус" - одна и 6 команд, претендующих на победу в Лиге чемпионов"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что "Ювентус" является претендентом на победу в Лиге чемпионов. Также он уверен, что туринский клуб выиграет чемпионат Италии.

- Есть шесть или семь команд, которые имеют шансы на победу в Лиге чемпионов, в их числе "Ювентус", - цитирует Corriere Dello Sport Шевченко. - По сравнению с прошлым годом туринцы выросли с точки зрения глубины и качества команды.

Выиграют ли туринцы скудетто? Определенно, потому что это лучшая команда и у них есть такой умный тренер, как Аллегри. Даже сейчас, когда Лига чемпионов вернулась, вы увидите, что успехи "Юве" в серии А не будут страдать.