12:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андрей Шевченко: "Ювентус" - одна и 6 команд, претендующих на победу в Лиге чемпионов"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что "Ювентус" является претендентом на победу в Лиге чемпионов. Также он уверен, что туринский клуб выиграет чемпионат Италии.

- Есть шесть или семь команд, которые имеют шансы на победу в Лиге чемпионов, в их числе "Ювентус", - цитирует Corriere Dello Sport Шевченко. - По сравнению с прошлым годом туринцы выросли с точки зрения глубины и качества команды.

Выиграют ли туринцы скудетто? Определенно, потому что это лучшая команда и у них есть такой умный тренер, как Аллегри. Даже сейчас, когда Лига чемпионов вернулась, вы увидите, что успехи "Юве" в серии А не будут страдать.

 

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