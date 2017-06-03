Андрей Шевченко: "В финале буду болеть за обе команды"

Бывший игрок "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко заявил, что в финале Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" будет болеть за обе команды. Тем не менее он хотел бы увидеть, как вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон поднимет кубок над головой.

- Я буду болеть за обе команды, - цитирует пресс-служба УЕФА Шевченко. - Но в душе хотелось бы увидеть, как такой великий игрок, как Буффон, выиграл финал Лиги чемпионов.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.