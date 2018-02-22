Андрей Шевченко: "Не ожидал, что "Шахтер" так сильно прибавит в скорости после перерыва"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ему понравился матч 1/8 финал Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" (2:1). Также он считает, что донецкая команда может выйти в следующую стадию.

- "Шахтер" очень сильно добавил в скорости после перерыва. Я даже не ожидал. Хорошая игра получилась, – цитирует football.ua Шевченко. - Шансы "Шахтера"? Все будет зависеть от игры в Риме. Первый тайм "горняки" отыграли, у них есть преимущество, но там будет непростой матч. Но я думаю, все будет хорошо.