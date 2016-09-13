Андрей Шевченко: "Наполи" не будет просто в матче с киевским "Динамо"

Экс-нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко уверен, что "Наполи" не будет просто в матче 1-го тура Лиги чемпионов против его бывшей команды. Встреча состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

- "Динамо" выиграло два чемпионских титула за последние годы и заняло второе место в группе Лиги чемпионов с "Челси" в прошлом сезоне, - цитирует Corriere Dello Sport Шевченко. - Затем они уступили в 1/16 финала "Манчестер Сити". Сила "Динамо" в Ярмоленко, который часто берет на себя игру, он высокий и мощный. "Наполи" просто не будет.