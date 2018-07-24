Андрей Рудаков: "Спартак" хорошо укомплектован, чтобы пройти "Базель" или ПАОК

Спортивный директор тульского "Арсенала", бывший нападающий "Спартака" Андрей Рудаков - о перспективах "красно-белых" в Лиге чемпионов. В третьем раунде отборочного турнира "Спартак" сыграет с победителем противостояния между "Базелем" и греческим клубом ПАОК.

- "Спартак" хорошо укомплектован, чтобы пройти в следующий раунд независимо от того, будет против него играть "Базель" или ПАОК, – цитируют эксперта "Известия". – Другое дело, что в Швейцарии сезон начался на неделю раньше, чем в России. Это может помочь "Базелю" подойти к противостоянию с красно-белыми в лучшей игровой форме. Ну и в целом эту команду нельзя недооценивать. Вспомните, сколько раз за последние годы наши клубы обжигались на швейцарских коллективах, в том числе и на "Базеле". Достаточно вспомнить вылет "Спартака" на квалификационной стадии Лиги Европы из-за поражения от "Санкт-Галлена".

"Спартак" сыграет в третьем отборочном раунде 7 и 14 августа. "Базель" и ПАОК проведут первую встречу сегодня в Салониках. Ответная игра состоится в Швейцарии 1 августа.