Андрей Пятов: "Шахтер" хорошо справлялся с "Сити" до гола Де Брейне"

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов после поражения от "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что встреча могла сложиться по-другому. Однако гол Кевина Де Брейне надломил украинскую команду.

- Мы хорошо справлялись до гола Кевина де Брейне, - цитирует пресс-служба УЕФА Пятова. - В первом тайме у нас были неплохие моменты: будь мы чуть хладнокровнее, могли забить, и тогда игра сложилась бы по-другому. Гол нас надломил, а затем сказалась усталость. Но все равно мы сражались, старались прессинговать, однако немного не хватило. Пенальти? Тренер вратарей показывал перед матчем, как бьет пенальти Агуэро. Мы разобрали его манеру, и это помогло мне сделать сейв.

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"