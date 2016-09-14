Андрей Новосадов: "Именно 38-й матч Акинфеев проведет на ноль"

Экс-вратарь ЦСКА Андрей Новосадов выразил мнение, что московский клуб не проиграет "Байеру" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Также, по словам Новосадова, в этой встрече армейцы не должны пропустить.

– Уверен, что ЦСКА выйдет биться до конца, – подчеркнул Новосадов. – В матче с "Тереком" (3:0) было видно, что ребята начали лучше понимать друг друга, появился поток новых сил. Но играть с "Байером" будет тяжело. Все-таки матч пройдет в Леверкузене, а там большая поддержка домашней команде. Сомневаюсь, что москвичи будут что-то менять в своей игре. У "Байера" быстрая атака, поэтому контратаки ЦСКА могут быть вполне актуальны – наши ребята создадут для себя моменты.

– Стоит ли ждать победы ЦСКА или будет что-то похожее на вчерашний матч "Ростова"?

– Не хочу даже вспоминать матч "Ростова". Буду болеть за ЦСКА. Они не должны проиграть.

– Игорь Акинфеев 37 матчей подряд в Лиге чемпионов пропускает. Когда прервется эта серия?

– Да, это какая-то карма Игоря. Но думаю, что именно 38-я игра будет сухой. Предчувствие у меня, что все будет нормально.

– В чем причина такого антирекорда? Может, просто нашим вратарям не хватает класса?

– Никогда такого не скажу. Пока остались такие тренеры, как Чанов, Кафанов и Бирюков, о плохой вратарской школе говорить нельзя! У нас есть группа очень сильных голкиперов! Может быть, это из-за недостатка помощи от команды они столько пропускают? (Ярослав СУСОВ)