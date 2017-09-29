Андрей Мовсесьян: "По таланту и работоспособности Кучаев сопоставим с Головиным"

Селекционер ЦСКА​, заметивший Константина Кучаева в школе "Сатурна", Андрей Мовсесьян рассказал, что далеко не сразу хавбека уговорили перейти в армейский клуб. 19-летний россиянин отметился голом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4).

– Мы его заметили на первенстве России, когда он играл за "Сатурн". Турнир тогда проходил в Волгограде. Отправили в раменский клуб бумагу с приглашением Кучаева на просмотр. Но Костя по неведомым мне причинам дважды ответил отказом. Может быть, сомневался в своих силах или считал, что ему пока рано переходить в ЦСКА. Точного ответа у меня нет.

А вот на первенстве России в Ярославле мы уже сделали запрос в "Сатурн" не на просмотр, а на его переход. В итоге он оказался у нас.

Чем Кучаев привлек наше внимание? Сразу был виден потенциал игрока. Его команда успешно выступила – по-моему, дошла до полуфинала. В четвертьфинале она разгромила "Спартак" (3:0). Тогда, кстати, я заметил не только Кучаева, но еще и нападающего Борю Яковлева. Боря сразу к нам перешел. Но, к сожалению, не закрепился. А вот Костя выждал какое-то время, после чего все-таки согласился переехать в Москву.

По таланту и работоспособности Кучаев сопоставим с Головиным. У меня не было сомнения, что и Сашу, и Костю нужно приглашать в ЦСКА. Искренне надеюсь, что Кучаев пойдет той же дорогой, что и Головин. Когда мы принимали по нему финальное решение, я даже готов был понести ответственность, если он не закрепится в системе клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Алексей МОРОЗ)