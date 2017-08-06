Андрей Крамарич: "Хоффенхайму" было бы легче со "Спортингом" и ЦСКА, чем с "Ливерпулем"

Нападающий "Хоффенхайма" Андрей Крамарич отметил, что он не хотел встречаться с "Ливерпулем" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Среди возможных соперников немецкого клуба был и ЦСКА.

- Нам достался самый сложный противник из всех возможных, - цитирует Jutarnji Крамарича. - Мы хотели получить команду слабее. Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет. Сделаем все возможное, чтобы лучше подготовиться к противостоянию.

Мы хотели избежать матчей с "Ливерпулем", "Наполи" и "Севильей". Нам было бы явно легче со "Спортингом" и ЦСКА.