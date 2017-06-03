Андрей Канчельскис: "Реал" зависит от того, в какой форме находится Криштиану Роналду"

Бывший игрок "Фиорентины", "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис выразил уверенность в том, что "Ювентус" одержит победу над "Реалом" в финале Лиги чемпионов. По его словам, встреча закончится со счетом 2:1 в пользу туринцев.

- Жду интересной игры, - сказал Канчельскис. - Мне любопытно будет посмотреть на новый "Ювентус", голодный до кубка Лиги чемпионов. Не думаю, что мы увидим много голов. В финале обычно бывает наоборот. Команды примерно равные по силе, поэтому шансы на победу пятьдесят на пятьдесят. В обоих клубах есть игроки, которые могут забивать, поэтому парочку голов все-таки жду.

"Ювентус" много матчей выиграл, действуя вторым номером, и вообще в Италии много команд, хорошо организованных в обороне. А испанцы иногда позволяют себе анархию в защите. Этим "Ювентус" может воспользоваться.

- Лично вы за кого будете болеть?

- За "Ювентус". В данный момент мне эта команда нравится больше, чем "Реал". Она играет более дисциплинированно, все футболисты понимают, что делать на поле, и они показывают более командную игру. А "Реал" зависит от того, в какой форме находится Криштиану Роналду. И, конечно, буду переживать за Буффона, одного из лучших вратарей мира, чтобы он выиграл Лигу чемпионов, что ему пока не удавалось.

- У "Реала" под вопросом находится нападающий Гарет Бэйл. Если он не выйдет на поле, это будет большой потерей?

- Конечно. Если он выйдет, то будет играть в родных стенах. За него придет болеть много народу.

- Каким будет счет?

- Мне кажется, что победит "Ювентус" со счетом 2:1. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Реал".