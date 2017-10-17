Андрей Канчельскис: "Рано кричать "ура", "Спартаку" еще нужно выйти из группы"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что "Спартак" заслуженно победил "Севилью" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. При этом экс-хавбек отметил, что еще рано хвалить команду, потому что она еще не вышла в плей-офф.

– Не стал бы называть этот матч фантастическим, – начал Канчельскис. – При счете 1:1 "Севилья" не реализовала несколько убойных моментов, и логично, что пошел обратный процесс и испанцы получили свои заслуженные четыре гола. Спартаковцы молодцы, что смогли дожать. Бесспорно, что победа заслужена.

– Можно сказать, что чемпионский "Спартак" вернулся?

– Нельзя судить по одной игре. Сейчас все будут кричать, что "Спартак" вернулся. Они, безусловно, молодцы. Но важен конечный результат, то есть выход из группы. Ситуация запутанная – у красно-белых и "Ливерпуля" по пять очков, четыре у "Севильи". А россиянам еще ехать в Испанию, где соперники захотят отомстить за такой разгром.

– То есть вы считаете, что в такой момент лучше не перехваливать спартаковцев?

– "Спартак" всегда будут хвалить, даже когда они проигрывают. Надо реально смотреть на вещи. Собраться на один матч может любая команда. Пока рано кричать "ура". Посмотрим, сможет ли команда выйти из группы. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"