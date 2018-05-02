Андрей Канчельскис: "Египет – фаворит во встрече с Россией"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о прошедших полуфинальных матчах Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварии" (2:1, 2:2), а также рассказал о своих ожиданиях от ответной встречи турнира между "Ромой" и "Ливерпулем" (первая игра – 2:5).
– "Баварии" просто не повезло – или есть другие причины вылета?
– Немцы плохо выглядели дома, а вчера им немного не хватило удачи.
– "Ливерпуль", на ваш взгляд, не допустит подвига "Ромы" в матче против "Барселоны"?
– Несомненно. Английской команде ничего не светит во внутреннем первенстве. Для нее мотивация победить в Лигу чемпионов, чтобы выступать там на следующий год.
– Салах заслуживает "Золотой мяч"?
– Сейчас он смотрится интереснее, чем Роналду и Месси, но все будет решаться после чемпионата мира.
– Наличие такого игрока в составе сборной Египта делает ее фаворитом во встрече с Россией?
– Египет и без того фаворит. Мы слишком много мечтаем. (Александр ЕФИМОВ)
Alexa1977
Понятно что из группы выйдут египет и уругвай,ну а мы где то там в третьем мире.
20:03
sport1704
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19:54
баламошка
Если проиграют, то пусть крупно, чтоб веселее было)
19:37
Адекват
Генри Морган Именно так. Многие принижают уровень сборной Египта по старинке, рассуждая стереотипно, а это - чревато серьёзными последствиями. //// Да на каждом ЧМ есть команды-сюрпризы, а так же команды, которые так и не смогли удивить... Боюсь наша сборная окажется в роли вторых. :( Но Надежда умирает последней. :)
19:33
PVS_PERM_RUS
С "усатым" сборной ничего не светит. можно впадать в отчаяние...
19:29
Бармалей3000
Египет фаворит, у нас нет игроков уровня Эль-Нини, Салах и ко...
19:21
Генри Морган
Именно так. Многие принижают уровень сборной Египта по старинке, рассуждая стереотипно, а это - чревато серьёзными последствиями. Египет и без Салаха - серьёзный соперник. В футбольном мире всё давно изменилось. А многие думают, что всё как было лет 10 назад, так и сейчас есть. Достаточно посмотреть на сборные Исландии, Панамы и Уэльса. Не будем также забывать про Австралию, Гондурас и Новую Зеландию. Вот они удивятся, посмотрев групповой турнир на World Cup-2018 FIFA. Очень может быть, для многих эти матчи будут весьма откровенными, внушительными и впечатляющими.
19:16