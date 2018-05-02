Андрей Канчельскис: "Египет – фаворит во встрече с Россией"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о прошедших полуфинальных матчах Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварии" (2:1, 2:2), а также рассказал о своих ожиданиях от ответной встречи турнира между "Ромой" и "Ливерпулем" (первая игра – 2:5).

– "Баварии" просто не повезло – или есть другие причины вылета?

– Немцы плохо выглядели дома, а вчера им немного не хватило удачи.

– "Ливерпуль", на ваш взгляд, не допустит подвига "Ромы" в матче против "Барселоны"?

– Несомненно. Английской команде ничего не светит во внутреннем первенстве. Для нее мотивация победить в Лигу чемпионов, чтобы выступать там на следующий год.

– Салах заслуживает "Золотой мяч"?

– Сейчас он смотрится интереснее, чем Роналду и Месси, но все будет решаться после чемпионата мира​.

– Наличие такого игрока в составе сборной Египта делает ее фаворитом во встрече с Россией?

– Египет и без того фаворит. Мы слишком много мечтаем. (Александр ЕФИМОВ)

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