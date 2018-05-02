19:04 | Футбол — Лига чемпионов

Андрей Канчельскис: "Египет – фаворит во встрече с Россией"

7

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о прошедших полуфинальных матчах Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварии" (2:1, 2:2), а также рассказал о своих ожиданиях от ответной встречи турнира между "Ромой" и "Ливерпулем" (первая игра – 2:5).

– "Баварии" просто не повезло – или есть другие причины вылета?

– Немцы плохо выглядели дома, а вчера им немного не хватило удачи.

– "Ливерпуль", на ваш взгляд, не допустит подвига "Ромы" в матче против "Барселоны"?

– Несомненно. Английской команде ничего не светит во внутреннем первенстве. Для нее мотивация победить в Лигу чемпионов, чтобы выступать там на следующий год.

Салах заслуживает "Золотой мяч"?

– Сейчас он смотрится интереснее, чем Роналду и Месси, но все будет решаться после чемпионата мира​.

– Наличие такого игрока в составе сборной Египта делает ее фаворитом во встрече с Россией?

– Египет и без того фаворит. Мы слишком много мечтаем. (Александр ЕФИМОВ)

Расписание чемпионата мира по футболу – здесь

7
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Alexa1977

Понятно что из группы выйдут египет и уругвай,ну а мы где то там в третьем мире.

20:03

sport1704

Если делаете ставки -> bets-info.ru

19:54

баламошка

Если проиграют, то пусть крупно, чтоб веселее было)

19:37

Адекват

Генри Морган Именно так. Многие принижают уровень сборной Египта по старинке, рассуждая стереотипно, а это - чревато серьёзными последствиями. //// Да на каждом ЧМ есть команды-сюрпризы, а так же команды, которые так и не смогли удивить... Боюсь наша сборная окажется в роли вторых. :( Но Надежда умирает последней. :)

19:33

PVS_PERM_RUS

С "усатым" сборной ничего не светит. можно впадать в отчаяние...

19:29

Бармалей3000

Египет фаворит, у нас нет игроков уровня Эль-Нини, Салах и ко...

19:21

Генри Морган

Именно так. Многие принижают уровень сборной Египта по старинке, рассуждая стереотипно, а это - чревато серьёзными последствиями. Египет и без Салаха - серьёзный соперник. В футбольном мире всё давно изменилось. А многие думают, что всё как было лет 10 назад, так и сейчас есть. Достаточно посмотреть на сборные Исландии, Панамы и Уэльса. Не будем также забывать про Австралию, Гондурас и Новую Зеландию. Вот они удивятся, посмотрев групповой турнир на World Cup-2018 FIFA. Очень может быть, для многих эти матчи будут весьма откровенными, внушительными и впечатляющими.

19:16

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!