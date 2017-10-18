Андрей Канчельскис: "Бояться "Базель" ЦСКА точно не нужно"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и "Базелем" отметил, что нужно отнестись к сопернику с уважением. По его словам, каждый соперник в турнире непростой.

- Конечно, к "Базелю" стоит отнестись с уважением, но бояться их точно не нужно, - приводят "Известия" слова Канчельскиса. - Иначе зачем вообще играть в Лиге чемпионов, тут каждый соперник непростой. Да, швейцарцы очень уверенно обыграли "Бенфику". Просто бывают такие дни, когда все получается, мяч идет в ворота. Им удалось забить два быстрых гола и надломить португальцев психологически. Но не стоит переносить это на ЦСКА. Думаю, армейцы соберутся и покажут хороший футбол.

Напомним, что матч ЦСКА - "Базель" состоится 18 октября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи