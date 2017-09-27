Андрей Ещенко: "Я - не лучший в матче с "Ливерпулем"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), в интервью СЭ отметил, что не считает себя лучшим. По его словам, никакого приза он не получил.

– Чувствовалось, что узнав о признании, вы и сами удивились. Почему?

– Были, наверное, и ошибки, но я не лучший игрок. Лучшей стала вся команда, наши тренеры.

– Вам вручили какой-то приз от УЕФА?

– Пока ничего не получил. Я сразу ушел на допинг-контроль, может, за меня что-то и забрали, не в курсе. (Сергей ЕГОРОВ)