Андрей Ещенко: "Ничья с "Ливерпулем" закономерна"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ничья - это закономерный результат поединка. По его словам, у соперника был немного моментов для взятия ворот.

- Рад за всех и за себя в частности, - заявил Ещенко. - Эта ничья воспринимается нами как хороший результат. Считаю, она закономерна.

- Каково это - играть против мировых звезд?

- Специально выбрали тактику, чтобы не давать зоны, и у соперника было не так много моментов.

- Как объяснить такие странные контратаки в двух матчах подряд: "Анжи" 5 в 1, "Ливерпуль" 4 в 2?

- Наверное, нужно больше концентрации. Если видищь, что мяч на тебя идет, а ты понимаешь, что не успеваешь, то нужно либо фолить, либо выбивать его куда подальше.

- Откуда столько травм?

- Может, от усталости. Не привыкли к такому графику, мышцы не готовы к такому режиму. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"