Андрей Ещенко: "Ничья с "Ливерпулем" закономерна"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ничья - это закономерный результат поединка. По его словам, у соперника был немного моментов для взятия ворот.
- Рад за всех и за себя в частности, - заявил Ещенко. - Эта ничья воспринимается нами как хороший результат. Считаю, она закономерна.
- Каково это - играть против мировых звезд?
- Специально выбрали тактику, чтобы не давать зоны, и у соперника было не так много моментов.
- Как объяснить такие странные контратаки в двух матчах подряд: "Анжи" 5 в 1, "Ливерпуль" 4 в 2?
- Наверное, нужно больше концентрации. Если видищь, что мяч на тебя идет, а ты понимаешь, что не успеваешь, то нужно либо фолить, либо выбивать его куда подальше.
- Откуда столько травм?
- Может, от усталости. Не привыкли к такому графику, мышцы не готовы к такому режиму. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Валерий Милан-Монако
Посмотри на статистику((( она пугающая(( Ливерпуль заслуживал крупной,уверенной победы! Вместо того чтоб запереть их в своей штрафной(и чтоб нос не посмели высунуть( порвать к чёрту( они сделали всё наоборот( Со спартаком играли как с мышами((загнали в угол и пытались добить((
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