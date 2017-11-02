Андрей Ещенко: "Мы не испугались "Севилью"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после поражения от "Севильи" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что красно-белые не испугались соперника. Он также добавил, что у москвичей еще сохраняется шанс на выход из группы.

– Мы никого не испугались. Установка была выдержать их натиск в первые минут 10. Все было: и борьба и желание, – приводит 8news слова Ещенко. – Может, они мяч больше держали, сказывались какие-то наши индивидуальные ошибки. Но в итоге смогли отодвинуть игру от своих ворот. Шансы на выход из группы есть, будем бороться дальше.

"Спартак" опустился на третье место в группе Е, пропустив "Севилью" вперед – 5 очков против 7. Лидирует "Ливерпуль" (8 баллов), последним идет "Марибор" (1 очко), с которым красно-белые сыграют в пятом туре 21 ноября.

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