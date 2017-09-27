Андрей Ещенко: "Это ненормально, когда у нас столько травм. Что-то непонятное происходит"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), в интервью "СЭ" отметил, что большое количество травм может быть следствием плотного графика игр.

– На допинг-контроле вы были с Артемом Ребровым. Как у него дела с коленом?

– Я послал смс, он пока не ответил. А на "допинге" Артем толком не знал, что и как. Конечно, он переживает. Все ребята переживают, это ненормально, когда у нас столько травм. Что-то непонятное происходит.

– Сами как это объясняете? Система подготовки, случайность?

– Да не знаю… Готовились и тренировались вроде бы так же, как и в прошлом году. Может, просто игр больше стало? Хотя в Испании играют по 60 матчей в год, и ничего страшного. Может, у нас просто мышцы к такому графику не привыкли, связки не готовы? Кто-то, как сборники, вообще без отдыха начал сезон.

– Много критики в адрес нового тренера по физподготовке Д`Урбано – якобы он перегрузил команду. Как на самом деле?

– Говорю же – все точно так же, как и в прошлом году. В футболе много нюансов, мы не должны винить тренера по физподготовке, мол, если много травм, он виноват. (Сергей ЕГОРОВ)