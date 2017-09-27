Андрей Ещенко: "Если оставшиеся матчи сыграем так, как с "Ливерпулем", все будет отлично"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), в интервью "СЭ" оценил перспективы команды на выход в плей-офф.

– Два очка после двух туров – как оцените результат в Лиге чемпионов?

– В первом матче отпустили "Марибор", хотя должны были набирать три очка. Тем более, все решил обидный гол в конце. Могли дотерпеть 10 минут. А ничья с "Ливерпулем" – хороший результат, соперник имел много моментов, мог нас наказать.

– На что нацелены по итогам группового раунда?

– Надо пробовать выйти из группы. Если оставшиеся матчи сыграем так, как с "Ливерпулем", все будет отлично. Тем более, наши травмированные постепенно начнут возвращаться. (Сергей ЕГОРОВ)