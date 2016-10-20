Андрей Бутенко: "Претензии "Бешикташа" к Карасеву? Сергей – молодчина!"

Известный в недавнем прошлом российский арбитр Андрей Бутенко уверен, что к работе Сергея Карасева на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" – "Бешикташ" (2:3) не может быть претензий.

Ранее сообщалось, что главный тренер турецкого клуба остался недоволен судейством. Напомним, рефери назначил два спорных пенальти в ворота стамбульцев, а также в концовке встречи отменил гол "Наполи" из-за офсайда.

– Главный тренер "Бешикташа" высказал претензии по поводу работы Сергея Карасева…

– А хоть кто-то поблагодарил нашего арбитра за его работу? Нет? Странно. Видел эпизоды матча, которые могли вызвать споры. Первый пенальти был назначен абсолютно верно, Сергей занял идеальную позицию. Второй 11-метровый неоднозначный, таких эпизодов в игре бывает много. Формально же Карасев имел право назначить на точку – защитник прихватил соперника руками, а судья все видел как на ладони. Его решимость и мгновенная реакция на фол меня приятно удивили. И здесь я на стороне рефери.

– Что скажете по поводу победного гола "Бешикташа" – офсайд очевидный?

– К сожалению, да.

– Чья вина – Карасева или его помощника?

– Главный судья смотрит на физические нарушения в штрафной площади или их отсутствие. В его обязанности не входит определять положение "вне игры". Карасев точно не виноват здесь.

– А отмененный мяч "Наполи"?

– В этом эпизоде российские арбитры поступили верно.

– Выходит, к самому Карасеву нареканий быть не должно?

– Никаких. Сергей профессионально провел матч, может испытывать чувство хорошо проделанной работы. Он – молодчина! (Сергей АСТАХОВ)

Тренер "Бешикташа" остался недоволен судейством Карасева