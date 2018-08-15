Андрей Бутенко: "ПАОК не демонстрировал откровенное неспортивное поведение против "Спартака"

Член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко высказал мнение, что вопиющего неспортивного поведения со стороны игроков ПАОК в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" не было. Встреча прошла накануне в Москве на "Открытие Арене" в присутствии 40385 зрителей.

- Там не было вопиющего неспортивного поведения, когда деваться некуда и арбитр обязан наказать игроков. В плане дисциплинарного наказания все было, так сказать, в рамках приличия, - цитирует ТАСС Бутенко. - Насколько была эффективной профилактика со стороны арбитра, сложно сказать, но считаю, что он правильно не наказывал карточками за затяжку. Там все было на грани, и судья ее не переходил - легче всего загнать игру в такие рамки, что и самой игры не будет.

Давайте говорить о том, что мы, заинтересованные лица, понимали, чего хотели добиться своим поведением игроки ПАОК. Естественно, судья неглупый человек и видит элементы такого поведения.

Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать! //

Не спешите увольнять Карреру. Борзыкин – о вылете "Спартака" //

Лига чемпионов: календарь и результаты матчей