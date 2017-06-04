Андрей Бутенко: "Для меня поведение Рамосе не является удивительным"

Известный в прошлом судья Андрей Бутенко оценил эпизода финального матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" (1:4), когда полузащитник "Старой синьоры" Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку и был удален на 84-й минуте встречи после нарушения на капитане "Королевского клуба" Серхио Рамосе. Специалист отметил: что не удивлен поведению испанского футболиста.

– Я уже сказал, что Станиславский бы Рамосу поверил. Но для меня поведение Рамоса не является удивительным. Потому что если брать все испанские "класико", там не только Рамос, но и большинство игроков вот такими способами начинают провоцировать даже не арбитра, а пытаются добиться преимущества. И это уже не хитрость, это в подкорке у игроков сидит. Я бы назвал это массовым приемом футболистов, который позволяет им достигнуть своей цели. (Сергей ЕГОРОВ)

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