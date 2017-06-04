02:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андрей Бутенко: "Для меня поведение Рамоса не является удивительным"

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Известный в прошлом судья Андрей Бутенко оценил эпизод финального матча Лиги чемпионов "Ювентус""Реал" (1:4), когда полузащитник "Старой синьоры" Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку и был удален на 84-й минуте встречи после нарушения на капитане "Королевского клуба" Серхио Рамосе. Специалист отметил, что не удивлен поведением испанского футболиста.

– Я уже сказал, что Станиславский бы Рамосу поверил. Но для меня поведение Рамоса не является удивительным. Потому что если брать все испанские класико, там не только Рамос, но и большинство игроков вот такими способами начинают провоцировать даже не арбитра, а пытаются добиться преимущества. И это уже не хитрость, это в подкорке у игроков сидит. Я бы назвал это массовым приемом футболистов, который позволяет им достигнуть своей цели. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Бутенко

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergey.v1968

целых 4 чего? чяча? Клону - он на всю жизнь клоун

11:10

PvsZ

Для меня орфография Спорт-Экспресса не является удивительной! Это уже норма)

08:37

Деметр

Оценил эпизода,поведения Рамосе.Грамотея!

04:59