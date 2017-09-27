Андрей Аксенов: "На игроков "молодежки" ЦСКА давил груз ответственности и имя "МЮ"

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов после матча Юношеской лиги УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (1:2) подчеркнул, что его подопечные вышли на игру немного боязливо. Специалист отметил, что ему понравилась игра англичан.

– Не получилось сыграть с первых минут в тот футбол, который планировали, игроки немного боязливо вышли на игру, наверное, давили груз ответственности и имя соперника, – цитирует "Р-Спорт" Аксенова. – Все-таки у нас много футболистов с академии вливается в коллектив, команда пока на этапе становления, поэтому было давление, и первый отрезок первого тайма мы провалили. Второй тайм провели неплохо, забили, хотели сравнять, но, наверное, не хватило времени.

Во втором тайме начали искать счастье у чужих ворот. Хетаг Хосонов играл центрального защитника, но потом ход игры подсказал перестраиваться больше на атаку, и он перешел в полузащиту. В перерыве внесли коррективы, но больше пришлось успокаивать: в таких играх нет ничего страшного, нужно противостоять таким соперникам, это хороший опыт. Они сейчас понимают, что такие игры можно играть.

Понравилась игра соперника, но не считаю, что какие-то антропометрические данные сказались на игре. Мы видели их и сыграли так же. У нас были примерно одинаковые силы, так что здесь не на что сетовать и искать оправдания.