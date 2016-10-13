Андрес Иньеста: "Встреча с Гвардьолой станет особенной для "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что команда с нетерпением ждет матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится 19 октября. По словам футболиста, для его команды встреча с бывшим главным тренером Хосепом Гвардьолой, который сейчас возглавляет "горожан", всегда будет особенной.

- Эта встреча будет особенной, - приводит Mundo Deportivo слова Иньесты. – Такой же, как матчи с "Баварией" в позапрошлом сезоне. С Гвардьолой мы многое прошли, с ним команда пережила важные события. Наше противостояние будет трудным для всех.