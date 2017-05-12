Андрес Иньеста: "Реал" справедливо вышел в финал Лиги чемпионов"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что после вылета каталонцев из Лиги чемпионов он потерял интерес к финальной части турнира. Также хавбек подчеркнул, что "Ювентус" и "Реал" заслужили выход в финал ЛЧ.

– "Реал" справедливо вышел в финал Лиги чемпионов, – цитирует Marca Иньесту. – То же самое я могу сказать и про "Ювентус". Тем не менее, ты теряешь интерес к происходящему, когда сам выбываешь из соревнования.

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.