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Андрес Иньеста: "Поражен тем, как мяч влетел в ворота после моего удара"

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Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признался, что был поражен своим голом в ворота "Селтика" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (7:0). Также он в очередной раз выразил восхищение своим одноклубником Лионелем Месси.

- Я поражен тем, как мяч влетел в ворота, - цитирует L'Equipe Иньесту. - Знаете, это было похоже на детский воздушный шарик, который после вашего касания иногда летит, а иногда неловко падает. Я рад, что сыграл 45 минут и постепенно набираю форму. Месси? Трудно найти новые слова о нем. Каждый матч он удивляет нас новыми трюками. Существует только один Лео, он уникален. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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