Андрес Иньеста: "Надеюсь, "Барселона" вновь совершит чудо"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3) отметил, что команда допустила слишком много ошибок. Испанец выразил надежду на то, что каталонцам удастся вновь исправить ситуацию в ответной встрече.

– Мы очень много ошибались, особенно в первом тайме, – цитирует Marca Иньесту. – Лучшие клубы планеты таких ошибок не прощают. Но во втором тайме мы наиграли на гол. К сожалению, забить в ворота соперников не удалось. "Ювентус" – хорошая команда, которая в любом случае накажет тебя за ошибки.

Первый матч против "ПСЖ" (0:4) завершился с более крупным счетом, но во втором мы добились исторического результата (6:1). Надеюсь, нам удастся повторить нечто подобное и в ответной игре с "Ювентусом".