Андрес Иньеста: "Матч с "Челси" получился непростым"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после ничьей с "Челси"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что игра получилась сложной. Также он посетовал на то, что соперник слишком много оборонялся.

- В игре было много всего, - цитирует пресс-служба клуба Иньесту. - Мы знали, что будет сложно. Нам было трудно прорваться сквозь оборону "Челси". Это было нелегко из-за большого количества обороняющихся. "Челси" – одна из лучших команд в Европе, но в целом "Барса" сыграла хорошо. Второй матч также будет сложным.