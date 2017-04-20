Андрес Иньеста: "Барселоне" нужно обыграть "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:0) выразил разочарование в связи с вылетом из турнира. Первая встреча клубов в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.

– Мы были не столь точным в завершающей стадии атак, как обычно, что и стоило нам места в турнире, – цитирует Goal.com Иньесту. – Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, но по-прежнему есть шанс выиграть чемпионат Испании, а для этого нужно обыгрывать в эти выходные "Реал".

Напомним, что матч 33-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.