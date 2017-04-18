Андрес Иньеста: "Барселона" должна забить "Ювентусу" как можно быстрее"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста считает, что его команда должна забить как можно скорее в ответном домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В Турине каталонцы проиграли со счетом 0:3.

– Есть схожие черты с ситуацией, которая была с "ПСЖ", – цитирует Sky Italia Иньесту. – Требования примерно те же. И мы должны с первых минут иметь соответствующий настрой. Нужно как можно скорее забить и следить за развитием игры, быть терпеливыми и двигаться в атаку в подходящий момент. Нужно максимально использовать свои моменты. Больше ничего не можем сделать. Нельзя нервничать, если голы сразу не пойдут.

У нас есть потенциал и силы, чтобы переломить ситуацию. Мы хотя бы попытаемся это сделать. Необходимо просто провести идеальную игру во всех смыслах.

Напомним, что матч "Барселона" - "Ювентус" состоится завтра, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.