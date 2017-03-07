Андреас Самарис: "Было бы здорово сотворить историю в матче с "Боруссией"

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" заявил, что его команде предстоит сложная игра. Первая встреча завершилась победой лиссабонского клуба со счетом 1:0.

– Мы не смотрим на историю, хотя было бы здорово сотворить ее здесь, одержав победу, – приводит официальный сайт УЕФА слова Самарис. – Знаем, что соперник силен в атаке. Понимаем, что, возможно, нам придется показать больше, чем в первой встрече. Тогда мы допустили несколько ошибок, которые обычно себе не позволяем.