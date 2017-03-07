23:02 7 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андреас Самарис: "Было бы здорово сотворить историю в матче с "Боруссией"

0
0
0
0

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" заявил, что его команде предстоит сложная игра. Первая встреча завершилась победой лиссабонского клуба со счетом 1:0.

– Мы не смотрим на историю, хотя было бы здорово сотворить ее здесь, одержав победу, – приводит официальный сайт УЕФА слова Самарис. – Знаем, что соперник силен в атаке. Понимаем, что, возможно, нам придется показать больше, чем в первой встрече. Тогда мы допустили несколько ошибок, которые обычно себе не позволяем.

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ