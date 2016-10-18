16:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андреас Кристенсен: "Мусса Дембеле так же опасен, как Месси или Агуэро"

0
0
0

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Андреас Кристенсен перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Селтика" отметил, что в предыдущих поединках не смог сдержать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Также датчанин, который не выйдет на поле из-за травмы, попросил своих партнеров со всей ответственностью отнестись на игроку "Селтика" Муссе Дембеле.

- В этом сезоне я уже играл против Месси и Агуэро, - приводит The Scottish Sun слова Кристенсена. - Их невозможно остановить. На сегодняшний день это так. У "Селтика" есть своя суперзвезда – Мусса Дембеле. Он так же опасен. Но команда не отчаивается и настраивается на положительный результат.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ