Андреас Иньеста: "Ман Сити" быстро освоил стиль Гвардьолы"

Капитан "Барселоны" Андреас Иньеста в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил, что соперник является одним из фаворитов турнира. С этого сезона команду возглавляет бывший футболист и главный тренер "Барсы" Хосеп Гвардьола.

- "Манчестер Сити" - выдающаяся команда с потрясающими игроками, - цитирует sport.es Иньесту. - Они существенно усилились летом. Мы готовимся к матчу с большим энтузиазмом и постараемся укрепить позиции в группе.

Команды Гвардьолы всегда играют так, как он хочет. "Манчестер Сити" в короткий срок успел освоить его стиль игры и будет доминировать во владении мячом. Это серьезный претендент на победу в турнире.