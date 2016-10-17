23:08 17 октября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андреас Иньеста: "Ман Сити" быстро освоил стиль Гвардьолы"

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Капитан "Барселоны" Андреас Иньеста в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил, что соперник является одним из фаворитов турнира. С этого сезона команду возглавляет бывший футболист и главный тренер "Барсы" Хосеп Гвардьола.

- "Манчестер Сити" - выдающаяся команда с потрясающими игроками, - цитирует sport.es Иньесту. - Они существенно усилились летом. Мы готовимся к матчу с большим энтузиазмом и постараемся укрепить позиции в группе.

Команды Гвардьолы всегда играют так, как он хочет. "Манчестер Сити" в короткий срок успел освоить его стиль игры и будет доминировать во владении мячом. Это серьезный претендент на победу в турнире. 

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