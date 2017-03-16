Андреа Раджи: "В 1/4 финала хотел бы встретиться с "Лестером", чтобы отомстить за Раньери"

Защитник "Монако" Андреа Раджи подчеркнул, что в четвертьфинале Лиги чемпионов хотел бы сыграть с "Лестером". Итальянский футболист отметил, что хочет отомстить команде за увольнение соотечественника Клаудио Раньери.

- Мне бы хотелось встретиться с "Лестером" в четвертьфинале. Этот матч станет принципиальным, в том числе потому, что я хочу отомстить за Раньери, - приводит Radio Kiss Kiss Napoli слова Раджи. - Вчера он написал мне поздравительное сообщение.

Напомним, что специалист был уволен с занимаемой должности после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2). В команде он работал с 2015 года. В прошлом сезоне Раньери привел клуб к первому чемпионству в его 133-летней истории.