Андреа Раджи: "У "Монако" появился шанс отомстить "Ювентусу"

Защитник "Монако" Андреа Раджи после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов заявил, что "Ювентус" и все остальные команды опасаются монегасков. Также он отметил, что туринский коллектив стал сильнее, чем 2 года назад, когда монегаски с ними играли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Определенно, это сложная жеребьевка, поскольку "Ювентус" находится на топ-уровне и сейчас даже сильнее, чем 2 года назад, - цитирует La Gazzetta dello Sport Раджи. - У нас появился шанс для мести. Это хороший шанс наверстать упущенное. На кону выход в финал. Два года назад они были счастливы, но теперь я думаю, что они будут менее довольны. Сейчас "Монако" всех пугает.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки