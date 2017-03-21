Андреа Пирло: "У "Ювентуса" есть шанс пройти "Барселону"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло отметил, что игры "Ювентуса" и "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов будут отличаться от очной встречи команд в финале турнира в сезоне-2014/15. Первый матч состоится в Турине 11 апреля, второй пройдет в Барселоне 19 апреля.

– Финал Лиги чемпионов двухлетней давности? Сейчас все будет иначе, – цитирует Football Italia Пирло. – "Ювентус" изменился, другой стала и "Барселона". Кроме того, на сей раз, нас ждет два матча, в которых мы увидим красивый футбол.

Если "Ювентус" хочет дойти до финала турнира, то нужно играть против лучших клубов. Думаю, у туринцев есть потенциал, который позволит им пройти "Барселону".