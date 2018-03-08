Андреа Барцальи: "С таким характером "Юве" по плечу многое"

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи после победы над "Тоттенхэмом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) заявил, что его команде много по плечу. Также он отметил, что туринцам отчасти повезло в ответной встрече.

- С таким характером нам по плечу многое, - цитирует пресс-служба УЕФА Барцальи. - Сегодня мы неважно играли на протяжении часа, но затем забили два мяча и перевернули ситуацию с ног на голову. Отчасти нам улыбнулась удача, но мы эту удачу заслужили благодаря желанию биться и готовности жертвовать собой.