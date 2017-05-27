Андреа Барцальи: "Два года назад "Ювентус" не верил в свою победу в ЛЧ, но сейчас все иначе"

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи в преддверии финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что в предстоящей встрече команда будет продолжать играть в свой футбол. Барцальи заявил, что в финале сезона-2014/15 против "Барселоны" (1:3) туринцы не верили в свою победу.

– "Ювентус" в хорошей форме подходит к предстоящему финалу, – сказал для Mediaset Premium Барцальи. – С завтрашнего дня начинаем думать о "Реале". Два года назад мы не верили в себя, но теперь все иначе. Мы знаем, с кем будем играть, и мы собираемся показать тот же футбол, который демонстрировали на протяжении всего турнира.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.