Андреа Аньелли: "Из-за футбольной экономики сейчас труднее увидеть на вершине европейского футбола "Бенфику" и "Аякс"

Президент Европейской ассоциации клубов Андреа Аньелли, возглавляющий "Ювентус", считает, что в мировом клубном футболе нужно искать финансовый баланс. По его словам, многие команды из-за разницы в доходах оказываются за бортом крупных турниров или не могут претендовать на победы.

– Сейчас становится все труднее увидеть на вершине европейского футбола такие клубы, как "Бенфика" и "Аякс", которые ранее выигрывали Лигу чемпионов, – приводит A Bola слова Аньелли, сказанные им на саммите в Мадриде. – Это происходит из-за колоссальных финансовых различий между испанскими, английскими, немецкими клубами и всеми остальными.