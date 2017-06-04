00:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андреа Аньели: "Это поражение будет дополнительным стимулом "Ювентуса" в следующем сезоне"

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (1:4) подчеркнул, что команда гордится выступлением в этом сезоне. По его словам, поражение в этой встрече послужит дополнительным стимулом в будущем.

– Как бы то ни было мы гордимся тем, что сделали в этом сезоне, – приводит Tmw слова Аньелли. – В следующем мы будем еще злее. Каждый из нас горит желанием продолжить рост. В Лиге чемпионов 15 минут могут решить судьбу трофея. Это поражение будет дополнительным стимулом для команды в следующем сезоне.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

 
 
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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