Андреа Аньели: "Это поражение будет дополнительным стимулом "Ювентуса" в следующем сезоне"

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (1:4) подчеркнул, что команда гордится выступлением в этом сезоне. По его словам, поражение в этой встрече послужит дополнительным стимулом в будущем.

– Как бы то ни было мы гордимся тем, что сделали в этом сезоне, – приводит Tmw слова Аньелли. – В следующем мы будем еще злее. Каждый из нас горит желанием продолжить рост. В Лиге чемпионов 15 минут могут решить судьбу трофея. Это поражение будет дополнительным стимулом для команды в следующем сезоне.