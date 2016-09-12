22:30 12 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андре Шуберт: "Манчестер Сити" является фаворитом, но "Боруссия" намерена навязать борьбу"

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Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Андре Шуберт накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" не стал заострять внимание на поражении от "Фрайбурга" в прошлые выходные (1:3). Также он выразил надежду, что его команде удастся навязать борьбу английскому коллективу.

- Игры с "Фрайбургом" и "Манчестер Сити" - две разные игры, два разных турнира, - цитирует пресс-служба УЕФА Шуберта. - Невозможно выигрывать каждый матч. Мы не были достаточно хороши в субботу, но это не имеет ничего общего с завтрашней игрой. "Сити" является фаворитом. Мы же хотим быть смелыми и навязать борьбу, мы всегда выходим на поле с желанием победить, а не с мыслями о поражении.

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