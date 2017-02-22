16:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андре Андре: "Порту" на своем поле может обыграть кого угодно"

0
0
0
0

Полузащитник "Порту" Андре Андре рассчитывает на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Игра состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Тренироваться после побед всегда куда приятнее (в минувшие выходные "Порту" одержал шестую подряд победу в чемпионате Португалии. - Прим. "СЭ"), - цитирует пресс-служба УЕФА Андре. - Мы чувствуем уверенность в своих силах. В родных стенах перед своими болельщиками можем обыграть кого угодно.

Трансляция матча "Порту" - "Ювентус"

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/9007

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ