Андре Андре: "Порту" на своем поле может обыграть кого угодно"

Полузащитник "Порту" Андре Андре рассчитывает на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Игра состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Тренироваться после побед всегда куда приятнее (в минувшие выходные "Порту" одержал шестую подряд победу в чемпионате Португалии. - Прим. "СЭ"), - цитирует пресс-служба УЕФА Андре. - Мы чувствуем уверенность в своих силах. В родных стенах перед своими болельщиками можем обыграть кого угодно.

Трансляция матча "Порту" - "Ювентус"