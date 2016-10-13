15:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андерс Хорсхольт: "Реформа Лиги чемпионов усугубит положение маленьких клубов"

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Спортивный директор "Копенгагена" Андерс Хорсхольт отметил, что его клуб ведет консультации с другими по поводу возможных реформ в Лиге чемпионов. Ранее УЕФА заявил о намерении допускать напрямую в групповой этап по четыре команды от четырех лиг, лидирующих в таблице коэффициентов.

– Мы сейчас обсуждаем формирование новой лиги, – цитирует AFP Хорсхольта. – Если не будем действовать, то большие клубы станут еще сильнее и богаче. А у нас все больше и больше проблем.

По данным источника, в консультациях участвуют клубы из Дании, Норвегии, Голландии, Швеции, Бельгии и Шотландии.

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