20:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Анчелотти выставил на матч с "Ростовом" боевой состав

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти огласил стартовый состав команды на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Специалист решил выпустить с первых минут лучших футболистов команды, хотя на предматчевой пресс-конференции заявил о вероятности ротации состава.

Полностью стартовый состав "Баварии" выглядит следующим образом: Нойер – Рафинья, Хуммельс, Х. Мартинес, Алаба – Киммих, Т. Алькантара, Видаль – Коста, Левандовски, Мюллер.

Запасные: Ульрайх, Рибери, Х. Алонсо, Бернат, Лам, Санчеш, Грин.

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Krasin

Сегодня мы поддерживаем вас, а завтра - вы нас. Это будет честно

21:40

igorvasilevich

Лучшая команда России всегда пропускает мячики в отличие от Баварии. Терек их нулевой вынес, а Бавария вообще катком пройдется по детям из Ростова.

21:19

kingarthur

Лучшая команда России против одной из лучших команд мира.

21:16

Санитар леса

Отсутствие Лама, Алонсо и Рибери это и есть ротация состава. Ростов хорош, но Бавария конечно абсолютно другой уровень.

20:57

баламошка

Боится, когда страшно. Трусливая бабария.

20:57

igorvasilevich

Ростову счастье будет, если меньше 3 пропустит.

20:56

igorvasilevich

Все Ростову капец

20:55

Внутренний голос

Разговоры разговорами, а подход самый серьезный. Ростов никто недооценивать не собирается.... А жаль )))

20:53

shpasic

Нойеру Бухаров сегодня трёшку отгрузит)

20:47

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