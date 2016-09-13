Анчелотти выставил на матч с "Ростовом" боевой состав

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти огласил стартовый состав команды на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Специалист решил выпустить с первых минут лучших футболистов команды, хотя на предматчевой пресс-конференции заявил о вероятности ротации состава.
Полностью стартовый состав "Баварии" выглядит следующим образом: Нойер – Рафинья, Хуммельс, Х. Мартинес, Алаба – Киммих, Т. Алькантара, Видаль – Коста, Левандовски, Мюллер.
Запасные: Ульрайх, Рибери, Х. Алонсо, Бернат, Лам, Санчеш, Грин.
Krasin
Сегодня мы поддерживаем вас, а завтра - вы нас. Это будет честно
21:40
igorvasilevich
Лучшая команда России всегда пропускает мячики в отличие от Баварии. Терек их нулевой вынес, а Бавария вообще катком пройдется по детям из Ростова.
21:19
kingarthur
Лучшая команда России против одной из лучших команд мира.
21:16
Санитар леса
Отсутствие Лама, Алонсо и Рибери это и есть ротация состава. Ростов хорош, но Бавария конечно абсолютно другой уровень.
20:57
баламошка
Боится, когда страшно. Трусливая бабария.
20:57
igorvasilevich
Ростову счастье будет, если меньше 3 пропустит.
20:56
igorvasilevich
Все Ростову капец
20:55
Внутренний голос
Разговоры разговорами, а подход самый серьезный. Ростов никто недооценивать не собирается.... А жаль )))
20:53
shpasic
Нойеру Бухаров сегодня трёшку отгрузит)
20:47