Анчелотти выставил на матч с "Ростовом" боевой состав

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти огласил стартовый состав команды на игру группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Специалист решил выпустить с первых минут лучших футболистов команды, хотя на предматчевой пресс-конференции заявил о вероятности ротации состава.

Полностью стартовый состав "Баварии" выглядит следующим образом: Нойер – Рафинья, Хуммельс, Х. Мартинес, Алаба – Киммих, Т. Алькантара, Видаль – Коста, Левандовски, Мюллер.

Запасные: Ульрайх, Рибери, Х. Алонсо, Бернат, Лам, Санчеш, Грин.

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"