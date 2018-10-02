Анчелотти удивлен назначению Кашшаи на матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции заявил о том, что удивлен назначению арбитра Виктора Кашшаи на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Итальянский специалист отчаянно критиковал венгра после поражения "Баварии" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов – 2016/17 от мадридского "Реала" (2:4). По мнению Анчелотти в той игре Кашшаи не справился со своими обязанностями. Арбитр ошибочно зафиксировал оффсайд при выходе один на один с вратарем нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски, засчитал гол Криштиану Роналду из положения вне игры и несправедливо удалил Артуро Видаля.

– Судья напоминает мне о плохих воспоминаниях, касающихся моей последней команды, – приводит слова Анчелотти Football Italia. - Меня удивляет назначение рефери. Время исцеляет все раны, но слишком мало времени прошло.